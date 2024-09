Speed wird wieder zum Thema Wie Borussia gegen Marmoush und Ekitiké bestehen will

Es war eine Szene, die den Unterschied zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt am 33. Spieltag der vergangenen Saison deutlich zu Tage treten ließ: In der 36. Minute startete Frankfurt einen Gegenzug über Flügelflitzer Ansgar Knauff, den selbst Gladbachs Franck Honorat ziehen lassen musste – Borussia konnte die Situation zunächst klären, doch dann war Éric Junior Dina Ebimbe viel schneller als Nico Elvedi und erzielte den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Gladbach, das damals einige nicht topfitte Spieler aufbieten musste, war am Ende zwar 2,5 Kilometer mehr gelaufen als die Gäste, doch bei den intensiven Läufen und Sprints klar im Hintertreffen.