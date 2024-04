„Wertschätzung tut gut“ Sehnsuchts-Typ Stranzl und eine Vakanz im Borussia-Präsidium

In schlechten Zeiten ist die Sehnsucht immer ein bisschen größer als in guten. Borussias Fans sind daran gewöhnt. Sie haben viele Jahre erlebt, in denen „stolzer Blick“ zurück, der in der Vereins-Hymne „Die Seele brennt“ besungen wird, das Beste war, das sie hatten, denn „volle Kraft nach vorn“ gab es wenig. Und so fühlt sich auch die Gegenwart an. Borussia schleppt sich, man muss es so sagen, taumelnd durch die Saison, der Blick nach vorn ist einer, der wenig Raum für Utopien lässt.