Borussias Nationalspieler Ein Debütant und zwei Rückkehrer wollen die Länderspielpause nutzen

Auch Tomas Cvancara hatte die EM verpasst, der tschechische Angreifer war zu oft verletzt gewesen in der vergangenen Saison, um eine Option für den Turnierkader zu sein. Nun hat Cvancara eine beschwerdefreie Vorbereitung hingelegt und ist wieder für das Nationalteam berufen worden. Einsätze in der Nations League in Georgien am Freitag und gegen die Ukraine am folgenden Dienstag dürften ihm einen Schub geben. Allerdings ist da bei ihm auch die Erinnerung an den vergangenen September, als mit der ersten Länderspielpause die Serie an kleineren und größeren Blessuren beim Stürmer begann.