Thuram und Plea fehlen Farke sucht den Mittelstürmer für Gladbachs BVB-Spiel

Borussias Trainer Daniel Farke hat eine gewisse personelle Dürre im Segment Stürmer oft angesprochen in dieser Saison. Vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) bei Borussia Dortmund tat er das erneut – und zwar aus gutem Grund. Denn Marcus Thuram wird wegen seiner Adduktorenverletzung wohl erneut fehlen. „Bei Tikus wird es eng bis zum Wochenende. Eine leise Resthoffnung besteht noch, aber wirklich realistisch ist es wohl nicht“, sagte Farke beim Trainingsauftakt am Dienstag über den Franzosen. Das klingt bestenfalls nach einer Kaderrückkehr als Drohgebärde Richtung BVB, nicht aber nach einer wirklichen Startelf-Option, im Gegenteil.