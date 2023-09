Prognose kaum möglich Borussia macht zu wenig Fortschritte auf dem „steinigen Weg“

Analyse | Darmstadt/Mönchengladbach · Das 3:3 in Darmstadt hat Borussias Status in allen Bereichen schonungslos transparent gemacht. Während die Mannschaft in alte Muster verfällt, sucht der Trainer vehement nach der richtigen Mischung. So steht Gladbach - abgesehen von der Punkteausbeute – nach vier Spielen da.

18.09.2023, 14:08 Uhr

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Es war an Luca Netz, das Spiel zuerst einzuordnen. „Wir haben die ersten 20 Minuten verpennt“, sagte der Linksverteidiger. „Darmstadt war bissiger und griffiger in den Zweikämpfen.“ Sein Trainer pflichtete ihm bei und sagte über die schwache Anfangsphase: „Da wird auch der Ton fürs Spiel gesetzt.“ Es war der 18. Oktober 2022, als diese Worte fielen in Darmstadt am Böllenfalltor. Borussia hatte im DFB-Pokal 1:2 verloren gegen den damaligen Zweitligisten – der Trainer hieß Daniel Farke. Hier geht es zur Bilderstrecke: Darmstadt - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik