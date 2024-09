Schippers-Nachfolger aus dem Präsidium Stegemann wird neuer Geschäftsführer bei Borussia

Sein Nachfolger als CEO wurde kurz nach dem Aus von Sportchef Max Eberl ins Präsidium geholt, Siegfried Söllner war kurz zuvor verstorben. Stegemann war also nah dran an der Neustrukturierung des Klubs, er kennt den Ist-Zustand bestens. Den Bundesliga-Standort Mönchengladbach wirtschaftlich zu stabilisieren, zudem sportlich wieder heranzukommen an Klubs wie den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt, bei dem die Gladbacher am Samstag (18.30 Uhr) antreten, das ist die Herausforderung für Stegemann.