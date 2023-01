Gladbachs Rechtsverteidiger Scally und Lainer liefern sich das offenste Startelf-Duell

Etwas überraschend hatte Stefan Lainer begonnen gegen Bayer Leverkusen und den FC Augsburg. Vielleicht würde Trainer Farke fragen, was daran nicht zu erwarten gewesen sei, doch sein stetes Lob für Lainer hatte sich bislang nicht in Einsatzminuten widergespiegelt. „Es war das dritte Spiel in sechs Tagen. Ich habe meine Wertschätzung für Stevie die ganze Zeit schon ausgedrückt“, betonte Farke in Hoffenheim noch einmal. „Aber er hat ein schwieriges halbes Jahr hinter sich, in dem er gar nicht für uns gespielt hat.“ Unterschiedliche Blessuren warfen den 30-Jährigen immer wieder zurück.