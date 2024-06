Neuer Vertrag bis 2026 Stefan Lainer bleibt ein Gladbacher

„Stevie ist seit fünf Jahren bei uns und war in dieser Zeit stets ein Vorbild an Einsatz und Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er als einer der erfahrenen Spieler an Bord bleibt“, wird Sportchef Roland Virkus in der Meldung des Klubs zitiert. Auch Lainer selbst äußert sich dort zur Vertragsverlängerung: „Ich liebe es, für Borussia zu spielen. Die vergangene Saison war nicht einfach, für mich persönlich und auch für den Klub. Ich freue mich schon jetzt darauf, das Vertrauen des Klubs zurückzuzahlen, mich zu zerreißen und alles reinzuwerfen, damit wir es besser machen als in der vergangenen Saison.“