„Emotionalstes Spiel meiner Karriere“ Lainer-Comeback sorgt für besonderen Glücksmoment im Borussia-Park

Besonderen Wert hatte Lainers Einwechslung, weil sie nicht nur eine symbolische war, sondern sie für den Konkurrenzkampf steht, in dem Lainer nun wieder mitmischen will. Als er kam, wechselte Joe Scally auf die linke Seite der Viererkette. „Ich würde mich natürlich über mehr Minuten in Zukunft freuen“, sagte Lainer. Der erste Schritt zurück zur Normalität ist ihm am Sonntag geglückt. „Wir wissen, dass es noch weitere Schritte braucht, aber das ist klar, wenn man vier, fünf Monate nicht im Mannschaftstraining war. Wir freuen uns extrem, er ist ein Vorbild für alle in puncto Kämpfernatur“, sagte Seoane, in dessen Aufstellungs-Gedanken Lainer nun wieder häufiger eine Rolle spielen dürfte.