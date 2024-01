Erstes Spiel nach Krebserkrankung Gladbachs Lainer setzt Comeback einen „kleinen Glücksmoment obendrauf“

Stefan Lainer blieb bei der Ecke für Borussia Mönchengladbach allein hinten, er sicherte ab. Und tat, was ein Spieler in seinem Alter, 31 Jahre ist er alt, tun muss: Er übernahm Führungsaufgaben. Lautstark gab er Anweisungen an die Kollegen, womöglich ging es um die Achtsamkeit bei einem möglichen Gegenzug.