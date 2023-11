„Ich bin sehr dankbar“ Lainer hat den Krebs besiegt und kehrt ins Borussia-Training zurück

„Ich freue mich riesig, dass ich mich wieder auf Fußball konzentrieren und mit der Mannschaft trainieren kann. Die letzten Wochen und Monate waren eine große Herausforderung“, wird Lainer in einer Pressemitteilung zitiert. „Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch meine Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren zu haben. Das alles hat mir Kraft gegeben. Ganz besonders möchte ich mich bei meiner Frau und Dr. Sellmann bedanken, die in dieser Zeit die wichtigsten von so vielen Stützen waren“, so Lainer weiter.