Nach Startelf-Einsatz gegen München Warum Lainer trotz des Farke-Lobs wieder die Bank droht

Wirklich gefährlich war die Flanke nicht, die in der dritten Minute der Nachspielzeit durch den Gladbacher Strafraum flog. Doch am langen Pfosten machte Stefan Lainer den Ball mit einem unkontrollierten Kopfball erst richtig scharf, sodass die Bayern in Person von Mathys Tel noch zum 2:3 kamen. Dass der Anschlusstreffer keine Auswirkungen mehr auf den Ausgang der Partie hatte, erleichterte alle Borussen – und Trainer Daniel Farke dachte dabei auch an seinen Rechtsverteidiger, der durch seinen Fauxpas noch etwas Spannung in die Schlusssekunden gebracht hatte.