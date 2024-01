Borussia-Comeback in Sicht „Man kann sich nicht tief genug verneigen“ – Kramer beeindruckt von Lainer

Der 32-Jährige ist in dieser Saison meist in der Rolle des Jokers, in der Liga gehörte er lediglich im Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:3) zur Startelf. So zählte Kramer auch am Sonntag zu den Spielern, die eine halbe Stunde nach dem Abpfiff auf dem Rasen des fast leeren Stadions noch einige Sprints absolvieren mussten. Die Sprüche von vereinzelten Fans dabei nimmt Kramer mit Humor. „Ich finde es großartig. In Köln hat einer gerufen: ‚Kramer, deine Mutter ist ein Hase‘. Nach dem Stuttgart-Spiel kam einer mit ‚Kramer, mach‘ nicht so viel Podcast‘. Wenn es lustig ist, kann ich auch darüber lachen“, sagte Kramer.