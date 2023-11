Bis zu acht Ausfälle pro Spiel Warum Borussia bislang Verletzungen so gut verkraftet hat

Wenn ein Trainer die Ausfälle fürs nächste Spiel von einem Zettel abliest, kann das diverse Gründe haben: Vielleicht bewegt sich die Zahl in solchen Regionen, dass es nur noch schwer möglich ist, den Überblick zu behalten. Womöglich will der Trainer der Standardfrage auf Pressekonferenzen mit einer maximal nüchternen und wertungsfreien Beantwortung auch einfach nicht zu viel Bedeutung beimessen. In seinen ersten Monaten bei Borussia Mönchengladbach hat Gerardo Seoane mehr Indizien geliefert, dass das zweite Szenario zutrifft.