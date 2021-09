Vorbereitung auf Wolfsburg : Gladbach startet ohne vier Dortmund-Bezwinger in die Woche

Mönchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter musste bei der ersten Einheit der neuen Woche auf vier Spieler verzichten, die am Samstag gegen Dortmund in der Startelf gestanden hatten. Der Coach konnte aber sogleich Entwarnung geben.

Dass die Partie gegen Borussia Dortmund einigen Gladbachern viel Kraft gekostet hatte, war schon in der Schlussphase des Spiels deutlich zu sehen. So mussten Manu Koné und Jonas Hofmann mit Krämpfen ausgewechselt werden. Doch auch zum Trainingsauftakt in die neue Woche am Dienstagvormittag waren die Nachwirkungen des 1:0-Erfolgs vom Samstag noch spürbar. Denn Koné und Hofmann machten das Mannschaftstraining nicht mit, ebenso ihre Kollegen Lars Stindl und Denis Zakaria, die auch in der Startformation gestanden hatten.