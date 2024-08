Viele Plätze vergeben, wenige Fragezeichen So könnte Seoanes Startelf zum Start aussehen

Vor vier Wochen startete Borussia in ihre Saisonvorbereitung, nun sind es nur noch zehn Tage bis zum Pflichtspielstart mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim FC Erzgebirge Aue. Die heiße Phase der Vorbereitung hat begonnen, nach dem Trainingslager in der vergangenen Woche gilt es für Trainer Gerardo Seoane und sein Team, die Abläufe zu schärfen und sich Automatismen zu erarbeiten. In welchen Grundordnungen das geschehen soll, haben die bisherigen vier Testspiele veranschaulicht.