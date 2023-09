Borussias Verteidiger So machte sich Elvedis Startelf-Comeback sofort positiv bemerkbar

Mönchengladbach · Erstmals in der laufenden Saison stand Nico Elvedi beim 0:1 gegen RB Leipzig in Borussias Startelf. Nach seiner Vertragsverlängerung zeigte der Schweizer nun auf dem Rasen, was ihn so wertvoll machen kann für Trainer Gerardo Seoane. Welche Stärken er einbringt – und woran er jetzt arbeiten muss.

25.09.2023, 06:06 Uhr

Es waren 110 Sekunden gegen RB Leipzig gespielt, da ramponierte Nico Elvedi den Rasen im Borussia-Park derart, dass bei der folgenden Spielunterbrechung ein Greenkeeper den Schaden reparieren musste. Elvedi hinterließ also gleich Spuren bei seinem ersten Spiel von Beginn an in der laufenden Saison, dem ersten nach der Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2027. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussia - Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik