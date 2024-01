Cvancara fehlt Borussia weiter Elf-gegen-elf im Training - ist das Borussias Startelf für das Stuttgart-Spiel?

Es ist keine ganz gewöhnliche Trainingswoche für Gladbachs Profis. Nach dem einzigen Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer am vergangenen Samstag hatten sie ausnahmsweise keinen freien Tag erhalten. Dafür wird die heiße Phase im Vorfeld des Wiederbeginns in der Bundesliga mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr) in zwei Hälften geteilt. Die erste endete am Mittwoch mit dem letzten öffentlichen Training der Woche, am Donnerstag haben die Profis nochmal frei, ehe Freitag und Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert wird.