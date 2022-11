Marvin Friedrich (Innenverteidiger)

In der Mitte hat Farke keine Alternativen, weshalb Friedrich seinen Platz in der Innenverteidigung sicher hat. Aber: Ko Itakura hat in dieser Woche erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, er könnte daher gegen den BVB im letzten Spiel vor der WM zurückkehren in den Kader – und im Laufe der Partie möglicherweise in die Innenverteidigung rücken. „Ich spiele mit dem Gedanken, ihn mit in den Kader zu nehmen, auch wenn er nur für einen Kurzeinsatz infrage kommt“, so Farke.