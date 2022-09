Debatte um Borussias Aufstellung : Wie soll Daniel Farke sein Team für das Spiel in Freiburg umbauen?

Mönchengladbach Ko Itakura ist gesperrt und Nico Elvedi und Alassane Plea fallen wohl am Sonntag beim Spiel in Freiburg verletzungsbedingt aus. Borussias Trainer muss so viel umbauen wie nie zuvor in Gladbach. Er hat Optionen vorn wie hinten, wir diskutieren sie.