Nach Eckball-Tor gegen Bayern Warum Gladbachs Standard-Stärke gerade jetzt wichtig ist

Es war die einzige Gladbacher Ecke im Spiel, was für große Effektivität spricht. Und es war zu jenem Zeitpunkt die zweite Aktion in Richtung Bayern-Tor. Zuvor hatte Marvin Friedrich, der lange Verteidiger, die Latte getroffen – ebenfalls per Kopf und nach einem Standard, in dem Fall einem seitlichen Freistoß Alassane Pleas. Ein solcher leitete auch die dritte große Chance der Borussen ein: Weigl nahm Pleas Vorlage im Stil Lars Stindls an der Strafraumkante direkt, doch Sven Ulreich war da in der kurzen Ecke. Mit noch mehr Effektivität hätte Gladbach hoch führen können gegen die Bayern – trotz einer Expected-Goals-Bilanz von 0,20 in diesem Spiel.