Halbzeit-Tabellen Woran Borussias instabile Saison auch abzulesen ist

Mönchengladbach · Borussia steht in den Tabellen der ersten und zweiten Halbzeit jeweils klar besser da als in der Gesamtabrechnung. Woran das liegt und welche Schwachstelle sich bei der Niederlage in Stuttgart wieder offenbarte.

03.05.2023, 08:41 Uhr

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Großer Wankelmut und fehlende Resilienz äußern sich auf vielfältige Weise. Dass auch der Blick auf die Halbzeittabellen so einiges verrät über die Saison, die Borussia Mönchengladbach 2022/23 hinlegt, erschließt sich vielleicht nicht direkt. Doch er lohnt sich. Nach der ersten Halbzeit ist Daniel Farkes Mannschaft mit 43 Punkten Sechster. Würden nur zweite Halbzeiten zählen, wäre sie mit 45 Punkten Neunter, nur zwei hinter dem Fünften. Insgesamt ist Gladbach jedoch lediglich Zehnter mit 36 Punkten. Hier geht es zur Bilderstrecke: So könnte Gladbachs Startelf gegen Bochum aussehen