Offener Brief Gladbach-Fans protestieren gegen Spielansetzungen der DFL

In dem Schreiben wird auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. „Die DFL will die Bundesliga doch immer als Familien-Produkt präsentieren. Auch für Familien wird es dabei immer schwerer, die Spiele zu besuchen, oder möchten sie mit Schulkindern am Sonntag bis 21.30 Uhr im Stadion sein? Damit geht auf Dauer auch der Nachwuchs verloren“, ist zu lesen. Zudem: „Wir können Sie nur warnen: Das erträgliche Maß ist schon lange überschritten und die Stimmung kippt. Wenn Sie in Zukunft noch die benötigte Kulisse für Ihr Hochglanzprodukt präsentieren möchten, dann sollten Sie nun schnell handeln“, schreibt der FPMG Supporters-Club.