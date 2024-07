Spielplan kommt am Donnerstag Warum Borussia ihr Auftaktprogramm nicht überbewerten sollte

So recht wussten die Borussen am späten Nachmittag des 19. August 2023 nicht, was sie von ihrem Unentschieden beim FC Augsburg halten sollten. Einerseits war da die Freude, in letzter Sekunde einen Punkt geholt zu haben durch Tomas Cvancaras verwandelten Elfmeter. Andererseits war da der Ärger, da weder ein zwischenzeitliches 2:0 noch ein 3:1 gereicht hatten, um als Sieger vom Platz zu gehen. Was sich jedoch in den kommenden Wochen zeigen sollte: In Verbindung mit den folgenden Spielen zu Beginn der Saison 2023/24 war das 4:4 in Augsburg durchaus ein suboptimaler Einstand.