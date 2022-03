Der Zulauf an der Abgabestelle gegenüber des Fanshops war groß. „Wir haben die Aktion auf Freitagabend und Samstagvormittag ausgeweitet, so konnten auch Fans ohne Ticket für das Spiel ihre Spenden abgeben. Der 25-Tonnen-Lkw war bis unters Dach gefüllt, da hat keine Kiste mehr reingepasst, zweitweise dachten wir, dass wir gar nicht alles unterbekommen. Der Lkw ist Sonntagmorgen um 5 Uhr Mönchengladbach in Richtung Tomaszow Lubelski aufgebrochen“, sagte Christina Ginter.