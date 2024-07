Spiele, Tore, Trainer Das sind die interessantesten Zahlen zu 20 Jahren Borussia-Park

Borussia startete in ihrer neuen Heimat nicht mit einem Pflichtspiel. Der Borussia-Park wurde am 30. Juli 2004 – genau vor 20 Jahren – mit einem Blitzturnier eröffnet, mit 45-minütigen Spielen gegen Bayern München und die AS Monaco. Zwei Wochen später gab es dann die Pflichtspiel-Premiere in der Bundesliga mit einem 2:3 gegen Borussia Dortmund: Es war das erste von bis heute 380 Pflichtspielen, die Gladbachs Profis in ihrem Stadion im Nordpark absolviert haben. Das ist nicht die einzige beeindruckende Zahl aus nun zwei Jahrzehnten Stadion-Geschichte.