Viel U23-Unterstützung in der Länderspielpause Das ist in Borussias spezieller Trainingswoche wichtig

Und am Dienstag kam noch ein elfter Borusse dazu: Lukas Ullrich wurde für die anstehenden Spiele der deutschen U20 nachnominiert – sodass Seoane seinen Trainingskader in Lion Schweers mit einem weiteren Spieler aus der U23 aufstockte. So standen wie am Vortag 17 Feldspieler auf dem Trainingsplatz, wobei Yvandro Borges Sanches nach dem gemeinsamen Aufwärmen auf der Athletikfläche ein individuelles Programm mit Talente-Coach Tony Jantschke absolvierte. Der Luxemburger wird nach seinem Kreuzbandriss gerade erst wieder teilintegriert, die vielen Zweikämpfe, die in den Spielformen anstanden, kommen noch zu früh für ihn.