Gladbach vor spezieller Premiere Gegner-Doppelpacks waren für Borussia nur selten auch doppelt erfolgreich

Seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga im Sommer 1965 war es damals das erste Mal gewesen, dass Borussia direkt hintereinander in zwei verschiedenen Wettbewerben auf denselben Gegner traf. So wird es auch in den kommenden Tagen sein, wenn Gladbach zunächst am Samstag in der Bundesliga und am darauffolgenden Dienstag im DFB-Pokal den 1. FC Heidenheim bei sich im Borussia-Park empfängt. Und es dürfte als nicht zufriedenstellend gelten, wenn wie damals im Januar 1967 nur eines der beiden Duelle positiv endet für die Borussen.