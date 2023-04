Beim 2:0 gegen Wolfsburg Pfiffe, Ostereier - und dann Borussias „Sieg für die Fans“

Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Fans schriftlich an damals abwanderungswillige Spieler gewandt. Erst beim 3:3 in Freiburg und dann beim 3:1 gegen RB Leipzig. „Kampflos, willenlos, charakterlos - hoffentlich werden wir euch Söldner bald los“, war in der Nordkurve des Gladbacher Stadions zu lesen. Damals war es Ende April/Anfang Mai, als die Fans dem Team die Meinung sagten. In der Folge suchte Kapitän Lars Stindl den Dialog mit den Fans. In Freiburg wurde sein später Ausgleich demonstrativ nicht bejubelt.