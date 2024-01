Überraschung im Tor Wie sich Borussia im Topspeed-Ranking schlägt

In der Sommerpause hat Borussia in Thuram einen schnellen Stürmer verloren. Dieser wurde allerdings durch Cvancara (gekommen von Sparta Prag) und Honorat (Stade Brest) in diesem Bereich gut ersetzt. Trotz der Zugänge von Maximilian Wöber und Fabio Chiarodia im Sommer ist die Abwehr im Vergleich zur vergangenen Saison – Stand jetzt – langsamer geworden. Die Unterschiede sind aber marginal, in Ramy Bensebaini hat Borussia zudem auch einen ihrer schnellsten Defensivspieler abgegeben.