Kandidaten für Transfer-Sommer 2024 Auf diese Spieler könnte Borussia Mönchengladbach ein Auge werfen

Einer, der die Lücke vor allem auf dem linken Flügel schließen könnte, wäre Osame Sahraoui. Der Norweger war bereits in jungen Jahren Schlüsselspieler bei Valerenga IF in Oslo und wechselte Anfang 2023 in die Niederlande zum SC Heerenveen. Dort setzt der 22-Jährige seine phänomenale Entwicklung fort, kommt auf 15 Scorerpunkte in 28 Ligaspielen. „Er bewegt sich geschickt zwischen den Linien, empfängt sehr viele progressive Pässe und geht anschließend mit Tempo in knapp 13 Dribblings pro 90 Minuten“, sagt Beckmann.