Japan beim Asien-Cup weiter Sorgen um Borussias Ko Itakura nach 3:1-Sieg gegen Bahrain

Dabei war Itakura gegen Bahrain erst zurück in die Startelf gekommen, nachdem er das letzte Gruppenspiel gegen Indonesien (3:1) kurzfristig erkrankt verpasst hatte. Gegen den 86. der Fifa-Weltrangliste – Japan steht derzeit direkt hinter Deutschland auf Rang 17 – hatten die favorisierten „Samurai Blue“ keine Probleme, sich durchzusetzen. Der Freiburger Ritsu Doan erzielte nach einer halben Stunde per Abstauber die Führung, mit 1:0 ging es in die Halbzeit.