Halbjahres-Bilanz Wie es Borussias Sommer-Abgängen bisher ergangen ist

Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen - 23 Pflichtspiele/sieben Tore/acht Vorlagen) Zehn Millionen Euro hat die Verpflichtung Jonas Hofmanns die Leverkusener gekostet. Das Geld hätte die Werkself kaum besser investieren können. Den Torriecher aus der Gladbacher Zeit hat Hofmann beibehalten: In elf der ersten zwölf Bundesligaspiele mit Leverkusen war Hofmann immer an einem Tor beteiligt. In der Rückrunde dürfte er alles daran setzen, die Tabellenführung zu verteidigen. Ein Wiedersehen mit Borussia wird es am 27. Januar geben. Mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland hat Hofmann in der Offensive zwar große Konkurrenz, die Teilnahme am Turnier dürfte der 31-Jährige aber sicher haben, wenn er fit bleibt.