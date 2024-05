Gegen Frankfurt im Aufgebot So gestaltet Borussia das letzte Heimspiel von Jantschke und Herrmann

Borussia Fans können sich ein Andenken holen an Tony Jantschke und Patrick Herrmann. Beiden wurde von Borussia ein T-Shirt gewidmet, das für Jantschke spielt auf sein „Fußballgott“-Dasein an, das für Herrmann zeigt ihn als Emotionsbolzen. Der erste Spieler, der in Gladbach ein eigenes T-Shirt hatte, war Roel Brouwers, der schlacksige Niederländer. Das Hemd mit dem „Roooooooel“-Schriftzug indes hatte das Fanprojekt entworfen.