In einem Jahr stand gar die Null So viele Punkte holte Borussia noch nach Rückstand

Saison 1989/90

Spiele mit Gladbacher Rückstand: 15

davon verloren: 15

unentschieden gespielt: 0

gewonnen: 0

Punkte geholt: 0

Bemerkenswert: Diese 0 ist einzigartig in Borussias Bundesliga-Historie. Zur Einordnung: In der Spielzeit 1983/84, als Gladbach punktgleich hinter Meister Stuttgart Dritter wurde, geriet es sogar zweimal häufiger in Rückstand als 1989/90, als sich die Borussen am letzten Spieltag zum Klassenverbleib zitterten. Doch Comebacks waren so gar nicht das Gladbacher Ding in jener Spielzeit.