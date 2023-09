Inklusive Test- und Länderspiele So viele Minuten hat jeder Borussia-Profi in den Beinen

Ko Itakura hätte sich am Dienstag an die Spitze der Spielpraxis-Rangliste setzen können, doch der Japaner durfte beim 4:2 seiner Mannschaft gegen die Türkei pausieren. Auch Reisestrapazen blieben Itakura erspart, da Japan erst in Wolfsburg auf Deutschland traf und die Türkei im belgischen Genk empfing. Ihm erging es also anders als Joe Scally, der während seiner USA-Reise kein Spiel bestritt - erst saß er nur auf der Bank, dann fehlte er wegen eines Todesfalls in der Familie. Unter Seoane kommt Scally auf die zweitmeisten Pflichtspielminuten hinter Dauerbrenner Weigl.