Wert von Platz sieben noch unklar Borussias Chancen auf den Europapokal sind nicht größer geworden

Dieser siebte Platz ist insofern von Interesse, als dass er noch in den Europapokal, genauer in die Play-offs zur Conference League, führen kann. Nachdem Borussia die Bayern Mitte Februar geschlagen hatte, war sie bis auf einen Punkt dran an jenem siebten Platz. Damals schien sich die Liga in eine Drei-Klassen-Gesellschaft zu unterteilen: Das obere Drittel schien um die Plätze in Champions League und Europa League, das untere Drittel gegen den Abstieg zu kämpfen. Für das Mittel-Drittel schien der siebte Platz das Höchste der Gefühle zu sein.