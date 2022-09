Ginter, Embolo und Co. : Wie es den Ex-Borussen bei ihren neuen Klubs ergeht

Foto: Christian Verheyen 18 Bilder Das sind die wertvollsten Gladbach-Profis

Mönchengladbach Der eine zeigt sich in der Form des Frühjahrs, der andere kehrt dank starker Leistungen in die Nationalmannschaft zurück, und manche bekommen vor allem das, was ihnen in Gladbach fehlte: Spielzeit. Wir geben einen Überblick, wie der Saisonstart der Ex-Borussen bei ihren neuen Klubs gelaufen ist.

Ko Itakura und Julian Weigl sind direkte Verstärkungen für Borussia gewesen, Nathan Ngoumou hat seine ersten Joker-Einsätze hinter sich, und Talent Oscar Fraulo hat sein großes Potenzial in den Testspielen schon angedeutet. So fällt in Kurzform eine erste Zwischenbilanz bei Borussias Zugängen der neuen Saison aus. Doch wie sieht es mit den Ex-Gladbachern aus, die den Verein zuletzt verlassen haben? Die Länderspielpause ist eine gute Gelegenheit auf deren Saisonstart bei den neuen Klubs zu schauen.

Denis Zakaria Der Schweizer verließ Borussia zwar schon im vergangenen Winter Richtung Turin, doch lohnt sich trotzdem noch ein Blick auf den Ex-Gladbacher, der am Morgen des 1. September noch in Diensten von Juventus Turin und am Abend an den FC Chelsea ausgeliehen war. „Ich glaube, dass ich in England glücklicher sein werde als in Turin“, sagte Zakaria jüngst. Indes hat er für Chelsea bislang noch keinen Pflichtspieleinsatz gehabt: In der Champions League kam er nicht zum Einsatz, in der Premier League sind die vergangenen beiden Partien Chelseas ausgefallen. So stehen nur zwei Partien in der Serie A bislang in Zakarias Saisonbilanz.

Breel Embolo Der 25-Jährige hat bei der AS Monaco schon Eindruck hinterlassen. Und das machen Stürmer am besten mit wichtigen Toren. So traf der Schweizer Nationalstürmer gegen Stade Rennes zum 1:1-Endstand, zudem schoss er zwei 1:0-Siegtore: in der Ligue 1 beim Favre-Klub OGC Nizza und in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad. Darüber hinaus ist Embolo aktuell in den fünf europäischen Topligen der meistgefoulte Spieler und hat die meisten Pressingaktionen im gegnerischen Drittel. Es scheint, als ob Embolo seine starke Form aus dem Frühjahr mit nach Frankreich nehmen konnte.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 28 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

Matthias Ginter Als die Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein SC Freiburg feststand, unkten viele, der Wechsel sei für Ginter ein Rückschritt. Doch nun kann der 28-Jährige auf einen glänzenden Saisonstart mit Freiburg zurückblicken. Und der Innenverteidiger trug als Leistungsträger seinen Teil dazu bei, dass der SC nach sieben Spieltagen Dritter ist – unter anderem mit zwei Treffern und einer Vorlage. Und auch in der Europa League, in der Freiburg seine Gruppe anführt, steuerte er zwei Assists bei. Die guten Leistungen sind auch Bundestrainer Hansi Flick nicht verborgen geblieben: Er nominierte Ginter wieder für die Nationalmannschaft, die WM-Chancen sind also intakt. Ginters Rückkehr nach Freiburg hat sich gelohnt.

Laszlo Bénes Der Slowake, der sechs Jahre vergeblich auf seinen Durchbruch bei der Borussia wartete, hatte einen schweren Start beim Hamburger SV. Bénes spielte in den ersten Saisonspielen schlecht und verlor seinen Platz in der Anfangsformation. Doch der 25-Jährige zeigte Kämpferqualitäten und nutzte die folgenden Jokereinsätze für wichtige Eigenwerbung: Beim 2:0 in Bielefeld traf er selbst, beim 3:2 in Kiel gab er zwei Torvorlagen. Der Lohn: Zuletzt gegen Düsseldorf war er wieder in der ersten Elf und rechtfertigte das Vertrauen mit einer starken Leistung. Es dürfte für Bénes nicht von Nachteil sein, dass er in Tim Walter einen Trainer hat, der ihn schon aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel kennt, wohin Bénes 2019 ein halbes Jahr hin ausgeliehen war.

Andreas Poulsen Der Däne brachte es in vier Jahren Gladbach nur auf einen Einsatz im DFB-Pokal, ein Spiel in der Bundesliga blieb ihm verwehrt. In seiner Heimat erhält der 22-Jährige nun bei Aalborg BK, was er dringend braucht, um sich im Profifußball zu etablieren: Spielpraxis. An den ersten zehn Spieltagen kam der Linksverteidiger siebenmal zum Einsatz, zuletzt stand er sechsmal in Folge in der Startformation.