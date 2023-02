Topspiel gegen Preußen Münster Borussias U23 steht vor einem der interessantesten Duelle

Mönchengladbach · Eugen Polanski hat keine Zweifel, dass Preußen Münster am Ende der Regionalliga-Saison in die Dritte Liga aufsteigen wird. Dennoch erwartet sich Gladbachs U23-Trainer vom Topspiel am Sonntag einiges. Ein oft diskutiertes Thema sieht Polanski ganz locker.

11.02.2023, 17:32 Uhr

Von Niklas Bien