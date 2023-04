Nach oben und unten geht nichts mehr Wann war eine Borussia-Saison mal so früh gelaufen?

Zumindest einen Borussen ließen die Fans hochleben: Lars Stindl, der langjährige Kapitän, der den Klub im Sommer nach acht Jahren verlassen wird, erhielt wie in den Vorwochen Sprechchöre und Sonderapplaus vom Publikum am Sonntag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Union Berlin. Ansonsten: Manche applaudierten, manche pfiffen, viele verließen nach dem Abpfiff aber auch einfach nur schnell ihren Platz – in der Gewissheit, dass die Saison 2022/23 gelaufen ist.