„Das war mein Lebenstraum“ Wie die frühere NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Borussia helfen will

Natürlich ist sie eine starke Repräsentantin des Klubs. Doch sie will auch anpacken und so konkret mithelfen, den Negativtrend der vergangenen Jahre zu wenden. Was sie im Trainingslager am Tegernsee erlebt hat, stimmt die SPD-Politikerin positiv. „Wir haben schon gute Einkäufe getätigt. Da wächst was. Wichtig ist, dass das Team zusammenwächst. Die Saison-Analyse war gut und wichtig, daraus sind die richtigen Schlussfolgerungen gezogen worden“, sagt Kraft.