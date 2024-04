Borussia siegt nach 0:1-Rückstand Itakura weckt Gladbach auf – 3:1 beim VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach ist ein Befreiungsschlag in der Bundesliga gelungen. Beim VfL Wolfsburg siegte das Team von Trainer Gerardo Seoane nach einem 0:1-Pausenrückstand noch 3:1 durch Tore von Ko Itakura, Nathan Ngoumou und Rocco Reitz. Damit haben die Gladbacher die Gefahr gebannt, an diesem Spieltag gefährlich nah an die Abstiegsplätze heranzurücken.