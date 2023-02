Bilder vom Spiel Borussias erster Auftritt im Euregio-Cup

Sein zweites Spiel im Borussia-Trikot absolvierte der Japaner Shio Fukuda, der erst seit wenigen Wochen in Gladbach ist. Im Januar war der 18-Jährige zu Borussia gewechselt. Offiziell gehört er bis zum Saisonende der U19 an, ehe er ab Sommer in der U23 spielen soll.