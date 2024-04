„Herausragende Leistung“ Gladbachs U23 und U19 landen wichtige Siege

Auf die Führung von Kilian Sauck hatten die Schalker in der 70. Minute eine Antwort, dann sorgten Ibrahim Digberekou mit einem Schuss aus dem Gewühl heraus und Konstantin Gerhardt nach einem Konter für eine Zwei-Tore-Führung nach 84 Minuten. In der Nachspielzeit gelang Schalke per Elfmeter noch der Anschlusstreffer, unmittelbar danach war die Partie allerdings beendet. „Es war ein offenes und intensives Spiel. In der zweiten Hälfte haben wir zu selten für Entlastung gesorgt, aber nach dem Ausgleich haben wir dann eine Top-Reaktion gezeigt und verdient gewonnen“, lautete Kirchs Fazit.