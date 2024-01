Borussias Japaner So verlief Shio Fukudas erstes Training als Mitglied des Gladbacher Profi-Kaders

Vor wenigen Tagen kündigte Borussia an, dass Shio Fukuda, der bislang für die U23 auf Torejagd gegangen ist, in den Profi-Kader aufrückt. Nun trainierte der junge Japaner am Mittwoch (17. Januar 2024) erstmals nach der offiziellien Beförderung mit der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane. Wir haben die Bilder dazu.