Sturm-Talent aus Japan Fukuda-Doppelpack sichert Borussias U23 einen Punkt in Gütersloh

Gütersloh ging mit dem ersten Angriff in Führung (2.), Borussia konterte prompt durch einen Distanzschuss Fukudas (4.). Für das sprunggewaltige Stürmertalent, das in der Vorsaison noch in der U19 der Gladbacher auf Torejagd gegangen war, war es der Premierentreffer in der Regionalliga. Und Fukuda ließ gleich ein zweites Tor folgen, als er in der achten Minute eine Flanke Phil Kempers zum 2:1 verwertete. Die Borussen-Führung hielt aber ebenfalls nicht lange: Nachdem Keeper Max Brüll zunächst einmal glänzend pariert hatte, gelang dem Gastgeber in der 16. Minute doch der Ausgleich.