3:0 beim Premier League International Cup Fukuda und Pesch runden Gladbachs gelungenen Trip nach England ab

Für Shio Fukuda ist es eine enorm wichtige Saison. Der japanische Stürmer ist fester Bestandteil des Gladbacher Profikaders und soll sich konkret rantasten an das Bundesliga-Team. Aktuell geht das „oben“ nur über das Training, Fukuda spielt in der U23. In der Regionalliga ist der 20-Jährige noch torlos. Nun aber hat er fern der niederrheinischen Wahlheimat, hoch im Norden Englands, mal richtig auf sich aufmerksam gemacht.