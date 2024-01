Blitz-Debüt in Leverkusen Fukuda ist ein ungewöhnliches Borussia-Eigengewächs

Ganz am Ende bescherte Shio Fukuda den Gladbacher Fans den Hoffnungsschimmer, mit einem Lucky Punch bei Bayer Leverkusen sogar noch zu gewinnen. In der ersten Minute der Nachspielzeit wurde der junge Japaner von Rocco Reitz steil geschickt, der 19-Jährige ging in das Laufduell mit Bayers Josip Stanisic und holte dabei zumindest einen Eckball heraus. Dieser brachte zwar letztlich nichts ein, doch wenige Minuten später hatte Fukuda trotzdem allen Grund, über beide Ohren zu strahlen. Zum einen, weil der Punkt beim Bundesliga-Spitzenreiter sehr überraschend kam, zum anderen, weil der Nachwuchsstürmer am Samstagabend ein wahres Blitz-Debüt feierte.