Nach 2:0-Sieg gegen Eupen Seoane lobt Borussias Doppeltorschützen Fukuda – Chance auf Einsätze sinkt trotzdem

Immer dann, wenn Shio Fukuda am Donnerstag am Ball war, dürften einige Zuschauer besonders genau hingeschaut haben: Denn der Angreifer erzielte seine beiden Tore beim 2:0-Sieg gegen die KAS Eupen vor den Augen einer japanischen Hochschulauswahl, die in diesen Tagen im Borussia-Park gastiert. Am Osterwochenende werden sie, genau wie Borussias U19, an der „Champions Trophy“ in Düsseldorf teilnehmen, um ihren Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen.