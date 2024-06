Andere Transferpriorität Darum ist eine Tzolis-Verpflichtung kein Thema mehr für Gladbach

Der größte Darling der Gladbach-Fans in der vergangenen Saison war Rocco Reitz. Ein Ur-Borusse, ein Produkt der eigenen Akademie, das durchstartet in der Bundesliga, das Tore schießt, das, so sagen es die Borussen gern, „sein Herz auf dem Platz lässt“. Das trifft den Ton, immer, nicht nur in einer Saison, in der vieles zu wünschen übrig bleibt.